Coupe de France: le tirage offre un choc monumental, les petits déçus

Alors que le PSG doit encore aller chercher sa qualification...

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a été réalisé ce lundi soir. Résultat, l'Olympique de Marseille devra se déplacer chez le vainqueur du 8e entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice, qui s'affrontent un peu plus tard (21h15). Dans les autres affiches qui se joueront également le 9 février, les pensionnaires de National 2 Bergerac et Versailles se défieront pour une place en demies. Tandis que Nantes et Monaco auront l'avantage de recevoir respectivement Bastia et Amiens.

Le tirage complet :

Paris SG (L1) ou Nice - OM (L1)

Bergerac (N2) - FC Versailles (N2)

Nantes (L1) - Bastia (L2)

Monaco (L1) - Amiens (L2)