Qualifications Mondial 2022 : Le Chili s'impose à l'extérieur

Le Chili s'est imposé sur la pelouse de la Bolivie dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022 dans la Zone AmSud (2-3). La Roja pourra remercier Alexis Sanchez, auteur d'un doublé (14e et 85e) et Marcelino Nunez (77e). Les buts des locaux ont été inscrits par Enoumba (37e) et Moreno (88e).

Ce succès replace provisoirement les hommes de Martin Lasarte à la 5e position au classement, synonyme de qualification pour les barrages, avant les matchs de la Colombie et de l'Uruguay.