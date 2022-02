Benzema absent pour le match de Coupe du Roi contre Bilbao

Alors que les dernières nouvelles à ce sujet étaient plutôt rassurantes, Karim Benzema ne jouera pas le match de Coupe du Roi de ce jeudi soir face à l'Athletic Bilbao. Il ne figure en effet pas dans la sélection d'Ancelotti. Benzema s'était blessé à la cuisse gauche lors du match de championnat contre Elche.

📋✅ Our squad for the #CopaDelRey quarter-final 🆚 @Athletic_en! pic.twitter.com/8tJCVirUwh