Reims atomise Bordeaux avec Wout Faes buteur, Sels garde le zéro face à Nantes

La Ligue 1 reprenait ses droits ce week-end, avec plusieurs de nos Diables Rouges concernés, et vainqueurs !

Reims - Bordeaux

Le Reims de Maxime Busi, Thomas Foket et Wout Faes, tous trois titulaires, n'ont fait qu'une bouchée de Bordeaux (5-0) au stade Auguste Delaune. L'ancien défenseur central d'Anderlecht et d'Ostende a repris un corner mal dégagé par la défense des Girondins et a fusillé Gaetan Poussin pour inscrire le 4e but des siens (62e). Les autres buts ont été inscrits via la pépite Hugo Ekitike qui a repris un pénalty repoussé (40e), Munetsi (46e et 76e) et Matusiwa (59e). Après cette victoire, les Reimois sont 14e, à un point de Brest qui joue actuellement contre le Rennes de Jérémy Doku.

Wout Faes vient de trouer les filets de Bordeaux ☄️ pic.twitter.com/FBIVm5Flzt — Belgian Football Kids (@BelFootKids) February 6, 2022

Strasbourg - Nantes

Avec Matz Sels dans les buts, les Strasbourgeois se sont imposés sur la plus petite des marges face à Nantes (1-0). L'unique but de la rencontre est des oeuvres de Dimitri Liénard (74e), qui permet à Strasbourg de provisoirement pointer à la 4e place du classement de Ligue 1, avant de connaître le résultat de Rennes.

Voici les autres résultats de l'après-midi en Ligue 1 :

Lorient - Lens 2-0

Nice - Clermont 0-1

Troyes - Metz 0-0