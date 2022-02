Officiel: un jeune Anderlechtois signe son premier contrat pro

Noah Sadiki a signé avec le RSCA un premier contrat pro jusqu’en 2023, avec une année supplémentaire en option. Joueur polyvalent, Noah a gravi tous les échelons de la formation des Mauve et Blanc des U7 aux U21.

Il peut évoluer en défense et au milieu de terrain. Les fans du Sporting ont notamment pu le voir à l'œuvre lors des deux matchs amicaux contre le KVC Westerlo, en octobre et en janvier. Il s’entraîne aussi régulièrement avec le noyau A de Vincent Kompany.

Here we go. Noah Sadiki tekent zijn eerste profcontract. 🟣⚪ #MadeInNeerpede