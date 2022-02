🎥 Everton cartonne Leeds et se rassure, Brighton s'impose à Watford, Brentford fête le retour d'Eriksen avec un nul

Everton s'est imposé face à Leeds (3-0). Les Toffees ont remporté leur première victoire en championnat depuis le 6 décembre, et remporté leurs premiers points depuis le 2 janvier. Les buts ont été inscrits par Coleman (10e), Keane (23e) et Gordon (78e). Les hommes de Frank Lampard sont toujours à une très dangereuse 16e place, à un point... de Leeds.

Brighton, avec Leandro Trossard sur le banc toute la rencontre, s'est imposé 0-2 face à Watford. Neal Maupay (44e) et Adam Webster (82e) ont inscrits les buts des Seagulls. Edo Kayembe (transféré depuis Eupen cet hiver) était titulaire chez les Hornets, Christian Kabasele n'a quant à lui pas quitté le banc.

Même s'il n'a pas joué, Christian Eriksen a vu le public du Community Stadium l'acclamer ce samedi, pour son grand retour sur les pelouses anglaises.

