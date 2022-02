Le Lierse, et l'Union 25 ans plus tard ? Un champion "surprise", c'est très rare en Europe

Si le mot "titre" est proscrit au Parc Duden, tout le monde le prononce à la place des Unionistes. C'est aussi parce que voir un champion "surprise", c'est particulièrement rafraîchissant : en Belgique comme ailleurs, c'est rarissime ...

Le Lierse, dernier champion hors-G5

Le concept de "G5" a été remis en question ces dernières années par les performances de certains clubs, comme l'Antwerp, Charleroi et l'Union cette saison. Mais il reste pertinent sur un point : pour retrouver un titre ayant échappé à l'un des cinq grands clubs du pays, il faut remonter 25 ans en arrière. Le Lierse SK surprenait en effet son monde, sous la houlette d'Eric Gerets, et était sacré champion de Belgique à la surprise générale en 1996-1997 pour la 4e fois de son histoire, avant une lente descente aux enfers.

Quelques années avant l'exploit d'Eric van Meir, Stanley Menzo, Carl Hoefkens et leurs équipiers, c'était le KV Malines d'un certain Michel Preud'homme qui surprenait, en 1988-1989. Mais depuis, la domination du "G5" aura été totale ... jusqu'à cette saison ?

Leicester City, l'exemple le plus évident

Depuis l'instauration de la Premier League en 1992, les sacres "surprises", qui n'étaient pas si rares lors des décennies précédentes (Leeds United, Derby County, Nottingham Forest ou encore Aston Villa avaient notamment perturbé l'ordre établi), se sont réduits à peau de chagrin. Depuis le retentissant exploit des Blackburn Rovers du serial buteur Alan Shearer en 1995, les géants anglais ne laissaient plus s'asseoir les autres clubs à leur table ... jusqu'à 2015-2016 et l'épopée qui vaut le plus de comparaisons à l'USG - celle de Leicester City.

© photonews

De l'aveu même de Vincent Kompany, qui a vécu le sacre des Foxes au premier rang, les grands clubs ne prenaient pas Leicester au sérieux ... jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Claudio Ranieri et ses hommes ne craqueront pas, écrivant l'une des pages les plus marquantes de l'histoire récente du football anglais. Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Kasper Schmeichel et leurs équipiers se sont depuis stabilisés au subtop de la PL, mais un tel exploit semble bel et bien condamné à rester unique ...

Montpellier, le Hérault inattendu

On peut discuter du fait que tout titre remporté par un autre club que le PSG depuis le rachat par QSI est une "surprise" en soi, mais le LOSC et l'AS Monaco avaient déjà l'habitude des trophées quand ils ont pris le meilleur sur les Parisiens. En 2011-2012, à l'aube de l'ère qatarie, c'est cependant un club improbable qui tiendra tête au puissant club de la capitale : le Montpellier HSC, promu en 2009 et auteur de belles saisons depuis, mais que personne n'imaginait à une telle fête.

Au nez et à la barbe du PSG de Javier Pastore, première recrue "galactique", mais aussi du LOSC d'Eden Hazard, le petit club de l'Hérault, emmené par Olivier Giroud, Younès Belhanda ou encore Rémy Cabella, fera sensation. Une confirmation de la période de transition que vit alors la Ligue 1 après sept titres consécutifs de l'Olympique Lyonnais : après Bordeaux, l'OM et Lille, Montpellier est le quatrième champion différent en autant d'années. Le PSG remportera 7 des 9 titres suivants ...

Wolfsbourg, une autre époque

Fut un temps où la Bundesliga n'était pas dominée sans partage par la Bundesliga : durant la décennie 2000, le Borussia Dortmund (2002), le Werder Brême (2004), le Vfb Stuttgart (2007) et enfin Wolfsbourg ont remis en question l'hégémonie bavaroise. Un véritable tour de magie réalisé par Felix Magath, qui pouvait surtout compter sur l'incroyable forme du duo Grafite - Dzeko en attaque pour coiffer le Bayern sur le poteau.

Et le Bayern tombera encore de son piédestal peu de temps après, quand le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp enchaînera deux titres consécutifs en 2011 et 2012. Un véritable électrochoc pour le "FC Hollywood", qui enclenchera une marche avant implacable depuis : aucun titre de champion n'a échappé au Bayern depuis bientôt dix ans maintenant ...

La Lazio et la Roma au tournant du XXIe siècle

Depuis plus de vingt ans, la Juventus et les deux clubs de Milan se partagent les titres de champion d'Italie. Pourtant, le XXIe siècle avait été lancé par deux titres romains. La Lazio Rome réalisait un doublé historique en 1999-2000, emmenée par des légendes telles que Simone Inzaghi, Juan Sebastian Veron, Diego Simeone ou Alessandro Nesta ; un an plus tôt, c'est au tour de l'AS Rome de soulever le Scudetto, encore une fois devant la Juventus.

Depuis, et malgré les promesses de poursuivants tels que le Napoli, le titre ne quitte plus le Nord de l'Italie, circulant au gré des saisons entre San Siro et Turin. Et si la Lazio et la Roma ne vous semblent pas des champions "surprenants" au même titre que Montpellier ou Leicester, il faut alors remonter jusqu'en 1990-1991 et l'unique titre de la Sampdoria pour tenir une vraie surprise italienne ...

L'exploit du Deportivo La Corogne

Pour trouver trace d'un champion d'Espagne n'étant ni le FC Barcelone, ni le Real Madrid, ni l'Atlético Madrid, il faut remonter jusqu'en 2004, quand le FC Valence remportait alors son second titre en trois ans après avoir déjà créé l'exploit en 2002. Mais le dernier choc aura été le titre, jusqu'ici et probablement pour longtemps unique, du Deportivo La Corogne en 2000.

Ce sera l'âge d'or du Depor, qui sera deux fois vice-champion par après. Une génération spontanée qui ira même chercher les demi-finales de la Coupe d'Europe en 2004, avant de rentrer dans le rang et progressivement retrouver l'anonymat et la D2 à plusieurs reprises.