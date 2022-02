Le Napoli et l'Inter se neutralisent

L'Inter manque l'occasion de distancer les Napolitains, qui ne dépassent pas leur adversaire du jour au classement.

Pour les retrouvailles entre Luciano Spalletti et ses anciennes couleurs, le Napoli et l'Inter se sont quittés sur le score de 1 but partout ce samedi dans le cadre de la 25e journée de Serie A.

C'est le capitaine napolitain Lorenzo Insigne qui inscrivait le premier but de la partie, sur pénalty (7e). Son 6e but cette saison toutes compétitions confondues, mais surtout son 116e avec Naples. Il dépassait ainsi la légende Diego Maradona et devenait le 3e meilleur buteur de l'histoire du club.

Lorenzo Insigne passes Diego Maradona's total of 115 goals to become Napoli's third-highest goalscorer of all time 💙 pic.twitter.com/4hjYerJJif — GOAL (@goal) February 12, 2022

L'Inter égalisait ensuite en début de seconde mi-temps via l'infatigable Edin Dzeko (47e), le 10e but de l'attaquant bosnien en championnat cette saison.

Malgré la rentrée au jeu de Dries Mertens à la place de Victor Osimhen (84e), le score restait le même jusqu'au coup de sifflet final.

L'Inter reste leader de Serie A, avec un point d'avance et un match de retard sur son adversaire du jour.