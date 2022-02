Mauricio Pochettino répond aux actions des Ultras du PSG

Dans les tribunes du Parc des Princes, les ultras du PSG ont observé une grève d'encouragements, et ont également déployé des banderoles piquantes envers la direction.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé hier soir sur le fil face à Rennes (1-0) dans une rencontre comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, les ultras du PSG, expliquant ne plus reconnaitre l'identité de leur club, ont manifesté leur mécontentement via des banderoles, des coups de sifflet, et même via leur absence. Après la rencontre, l'entraineur Parisien Mauricio Pochettino s'est exprimé sur ces actions. Il a notamment expliqué ne pas avoir parlé de cette situation avec ses joueurs, à la mi-temps. "À la mi-temps, c’est très court. On corrige des situations tactiquement avec des images. On parle avec le staff. On n’a pas parlé de ce qui s’est passé dans les tribunes".

Relancé sur le sujet, l'entraineur argentin a ensuite exprimé un message très fort. "Je veux envoyer un message d’union, très forte. Ce lien entre le public, c'est toujours le plus important dans un club. Et le public a évidemment le droit de s’exprimer. Mais on a besoin d’union en ce moment, dans cette période importante de la saison, on a besoin d’être tous ensemble, de nous battre ensemble pour nos objectifs. On se réunira ensemble en fin de saison pour faire le bilan et décider de quoi faire pour que notre club continue à être ou devienne le meilleur du monde."