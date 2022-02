Youri Tielemans quittera Leicester à l'issue de la saison !

Youri Tielemans vit ses derniers mois du côté de Leicester ! Le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé que le Diable Rouge n'allait pas prolonger son contrat (qui expire en juin 2023) avec les Foxes.

Le milieu de terrain va donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière cet été. Le joueur ne manquera certainement pas d'offres. Durant le mercato hivernal, certaines rumeurs avaient évoqué les intérêts de la Juventus mais aussi du Real Madrid.

I've been told Youri Tielemans will NOT extend his contract with Leicester. New deal bid has been turned down - current one expires in 2023.



Of course Youri will be professional, he's focused on Leicester. Many top clubs want him for June.



