Un ancien espoir du Club de Bruges serait pisté par de grands clubs européens

Il fait forte impression en Eredivisie.

Ahmed Touba (23 ans) avait refusé de partir de son club du RKC Waalwijk en hiver, malgré l'intérêt du Fortuna Düsseldorf et de l'AEK Athènes. Selon les informations de Foot Mercato, le Franco-Belgo-Algérien devrait par contre partir cet été. Son contrat avec l'actuel 13e d'Eredivisie prend fin en juin 2023, mais une clause lui permet de s'engager avec un autre club un an avant la fin de l'échéance. L'Olympique Lyonnais le suivrait de très près, tout comme le Betis Séville, Watford, Bournemouth et le Feyenoord Rotterdam.

Passé par les jeunes de Zulte-Waregem, Touba a joué au Club de Bruges. Après l'avoir prêté notamment à OHL, les Blauw en Zwart l'avaient cédé à Waalwijk en été 2020. Ancien international U21 chez les Diables, il avait finalement opté pour l'équipe nationale d'Algérie.