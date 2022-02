Georges Leekens revient sur sa collaboration avec Roger Lambrecht : "Beaucoup de joueurs lui doivent leur carrière"

Georges Leekens a entraîné à trois reprises du côté de Lokeren et se souvient encore très bien de sa collaboration avec Roger Lambrecht.

Lorsqu'il a reçu un appel téléphonique de Dirk Lambrecht, Georges Leekens a su que le moment était venu. "J'ai parlé à son fils. Heureusement, Roger n'a pas trop souffert", a déclaré Leekens à Het Nieuwsblad. "La dernière fois que je l'ai vu, c'était aux funérailles de Mireille, sa femme, il y a deux ans. C'était déjà un coup terrible, car elle comptait énormément pour lui."

Lambrecht s'est bien occupé de ses joueurs. "Beaucoup lui doivent leur carrière, qu'il s'agisse de joueurs africains, de Tchèques comme Jan Koller ou plus tard d'Islandais comme Vidarsson et Kristinsson. Il s'y connaissait aussi en football. Une fois, nous avons scouté ensemble Kristinsson dans le club norvégien de Lillestrøm. A la mi-temps, il a dit : "Est-ce qu'on va rester longtemps ? Parce qu'il est bon". Il était comme ça : direct et sans détours."