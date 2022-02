Edward Still voit un Charleroi encourageant : "La même situation qu'il y a quelques mois"

Le Sporting Charleroi a réalisé un excellent match à Bruges, mais a fini par s'incliner. Pour Edward Still, les Zèbres traversent une passe comparable à celle du début de saison, mais vont finir par retrouver leur voie.

À Bruges, Charleroi est reparti frustré après un excellent match, et il a fallu tourner le bouton. "Ce furent quelques jours importants après ce match, lors desquels tout le monde au sein du groupe a réalisé que dans le contenu, nous avons vraiment été bons", entame Edward Still en conférence de presse ce vendredi. "Mais il nous aura manqué un peu d'impact, un instinct de tueur absent dans les 20 derniers mètres. Le match était à prendre et nous n'avons pas saisi les opportunités que nous avions créées nous-mêmes".

Still estime que son groupe est désormais paré pour le choc face au leader : "Nous sommes repartis avec ce sentiment d'avoir très bien joué, mais sans rien. Il fallait réagir très vite car le match de demain est très important. Il fallait digérer le résultat contre Bruges et se refocaliser, pour pouvoir tirer le bon de ce déplacement", pointe-t-il.

La forme retrouvée pour le sprint final ?

Charleroi va devoir retrouver l'efficacité au plus vite, car le championnat arrive lentement à son terme. "C'est une situation comparable à septembre : notre fond de jeu et notre collectif à l'époque étaient bons, mais le dernier geste n'était pas aussi juste qu'il aurait dû l'être. Mais par après, nous avons eu une série très efficace, à Seraing, à Gand, contre Eupen, contre Genk", énumère Edward Still. "La confiance vient avec le temps ... mais on n'a pas le temps. Les places finales commencent à se jouer".

Comment retrouver cette confiance au plus vite, donc ? "C'est un ensemble. Ca se retrouve à l'entraînement, en répétant les phases, mais aussi en gardant la sérénité et en se disant qu'en jouant notre jeu, les buts vont tomber. Shamar aussi a traversé cette phase", rappelle le coach des Zèbres. "On repasse aujourd'hui par le même processus et on est donc confiants, cela va aboutir à ce qu'on veut. Cependant, nous sommes bien conscients que cela doit être maintenant".