Un jeune Métallo marque des points : "Il est monté en puissance, et je crois en ce garçon"

Le jeune Sérésien a fêté sa première titularisation avec les Métallos le week-end dernier lors de la défaite au Pairay contre l'Antwerp (0-1). Il est devenu le véritable de concurrent de Benjamin Boulenger.

Jean-Louis Garcia compte beaucoup sur Elias Spago qui était titulaire face à l'Antwerp le week-end dernier. "C'était son premier match, il était fort contracté, crispé et tendu en début de rencontre. Un joueur lucide, même si je pensais qu'il parviendrait à gérer mieux ses émotions concernant cette première titularisation. Il lui a fallu du temps pour se libérer, mais c'était de mieux en mieux", a souligné le coach de Seraing avant de poursuivre.

"Il est monté en puissance, et je crois en ce garçon car il possède un bon profil. Il a découvert aussi l'exigence du haut niveau où on ne peut pas être dans une forme de nonchalance. Tu ne peux pas laisser l'adversaire à deux mètres en ayant le sentiment de le contrôler. Il faut être proche et rentrer dans le duel. Quand un coéquipier est sous pression, il faut être là rapidement. J'espère que ce match lui a permis de grandir car il a vu tous les progrès qu'il doit encore accomplir par rapport à son profil et son potentiel", a conclu le technicien français.