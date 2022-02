L'Union Belge ouvre une enquête suite aux accusations de Roland Duchâtelet !

Roland Duchâtelet a véritablement secoué le football belge : l'Union Belge a décidé d'ouvrir une enquête suite à ses accusations. Un coordinateur d'enquête a été nommé par la fédération.

Cette semaine, le football belge est en émoi suite aux accusations de trucage lancées par Roland Duchâtelet à l'encontre du Racing Genk et du RSC Anderlecht, ainsi qu'à l'encontre de Pelé Mboyo et Anthony Vanden Borre. Une plainte a été portée contre ceux-ci ainsi que contre X par l'ancien président du Standard, ainsi que par sa société et par deux supporters du club.

Et cette plainte, dont les faits potentiels ne sont pas encore prescrits, est visiblement prise au sérieux du côté de l'Union Belge : après étude des accusations, la fédération nationale a ainsi pris la décision d'ouvrir une enquête et de nommer un coordinateur d'enquête qui sera chargé de réunir des informations sur le sujet. Tous les clubs et joueurs sont appelés à coopérer et fournir à l'enquête les informations ou indices dont ils disposeraient dans ce dossier, rapporte le Nieuwsblad. Ne pas coopérer peut amener les clubs à des sanctions disciplinaires.