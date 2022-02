"Un match sans supporters visiteurs, ça n'a pas la même saveur"

Anderlecht reçoit Genk ce dimanche au Lotto Park. Les supporters des deux camps seront présents pour assister à ce match au sommet.

La Pro League a décidé de se calquer sur les décisions du Comité de concertation et d'autoriser à nouveau les supporters visiteurs dans les stades dès ce week-end. "Pour moi, un match de foot sans supporters visiteurs, ça n'a pas la même saveur", a déclaré Vincent Kompany ce vendredi en conférence de presse, qui a également évoqué le timing choisi quant au retour des supporters adverses dans les stades du Royaume. "Pour Genk, c'est bien d'avoir leurs supporters, et après il y aura des déplacements pour Anderlecht aussi. Et c'est totalement différent si tu peux avoir, comme nous on a souvent énormément de supporters qui voyagent, des supporters qui sont avec nous en déplacement."

Il a également blagué quant au fait que le masque n'est à nouveau plus obligatoire dans les stades. "Je découvre des visages."

"Un match avec 2000 supporters visiteurs, ça crée un feeling différent. Je pense aussi que ça rajoute de la valeur au produit, à un match qui est joué et qui est montré à la télé", a-t-il ajouté.