🎥 Bundesliga : Cologne l'emporte sur le fil

Rencontre de milieu de tableau entre Cologne (9e) et Francfort (10e), avec un petit point d'écart entre les deux formations.

Après une première période sans buts, les locaux sont parvenus à relever la tête dans leur antre du RheinEnergieStadion.

Les Boucs s'en sont remis à Anthony Modeste, unique buteur (84e) en toute fin de partie. Lancé avec un peu de chance par un ballon dévié, le Français a remporté son face à face avec Trapp pour délivrer les siens.

Suite à cette victoire, Cologne grimpe à la 6ème place du classement.

đŸ€“ @amodeste27's goal in all its glory 😍



đŸ“ș: Bundesliga_EN?ref_src=twsrc%5Etfw">@Bundesliga_EN pic.twitter.com/VziRtklTxZ