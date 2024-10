Le nouveau gros test de Vincent Kompany : l'ultime palier à passer ?

Ce mercredi, Vincent Kompany passe un énième test dans un mois infernal. Après le Bayer Leverkusen et le Vfb Stuttgart en championnat, le Bayern Munich se rend au FC Barcelone et va vouloir passer un nouveau palier.

Vincent Kompany est encore un coach en pleine évolution. De ses débuts bancaux au RSC Anderlecht à une troisième place en Jupiler Pro League et une finale de Croky Cup ; de sa saison de folie en Championship avec Burnley à un apprentissage très compliqué de la Premier League. Et, désormais, la découverte du top absolu en tant qu'entraîneur.

Kompany nous rétorquerait qu'il ne "découvre" rien : le plus haut niveau et la pression, il connaît "depuis ses débuts en tant que joueur". Mais l'entraîneur du Bayern Munich ne peut pas nier qu'il est entré dans une nouvelle dimension cette saison. Jusqu'ici, il s'en sort assez bien : le Bayern est co-leader de Bundesliga, et a déjà joué deux très gros matchs.

C'est la chance de Vincent Kompany : même si la pression est énorme chez le Rekordmeister, personne ne lui demande de tout rafler cette saison, en dépit de ce que lui-même affirmera - à savoir qu'au Bayern, on veut absolument tout gagner. Après une saison blanche, la première en plus de dix ans, un titre de champion d'Allemagne suffirait pour une évaluation positive.

D'autant que le style de jeu de Kompany, tout en pressing et en offensives à corps perdu, plait à tout le monde : au public, à la direction et aux joueurs. Les résultats suivent globalement en championnat : la raclée infligée au vice-champion d'Allemagne était un premier message fort après des premiers mois tâtonnants.

Il ne faudra pas trop se rater en Champions League

Le premier match de Ligue des Champions a également envoyé un signal : 9-2 face au Dinamo Zagreb. Une humiliation, mais surtout un rappel que le football développé par Kompany est taillé pour rouler sur les adversaires "plus faibles". En Championship, c'est de cette façon que Burnley avait survolé la compétition. Si la sauce prend, les buts s'empilent.

Puis, déjà, dès la seconde journée de C1, le couac : une défaite à Aston Villa. Chez un maître tacticien comme Unai Emery, le foot "à la Kompany" a trouvé son maître, comme c'était très souvent le cas en Premier League. C'était l'un de ses premiers duels au sommet dans le genre cette saison. Le précédent, face à Xabi Alonso, il l'avait gagné : l'Espagnol lui-même avait reconnu que le jeu du Bayern leur avait posé d'énormes problèmes et les avait pris à la gorge. On attend avec impatience le match retour et les adaptations du champion d'Allemagne en titre.

Mais ce mercredi, troisième test - ironie du sort, si c'est en Espagne, ce sera face à un maestro allemand, après avoir fait face à... un Espagnol en Allemagne ; le FC Barcelone de Hansi Flick est une machine (de guerre) bien huilée. À part une défaite surprise à Monaco, les Catalans enchaînent les victoires, souvent spectaculaires. Deux styles portés vers l'offensive, mais l'un des deux coachs a l'expérience de ce genre de rendez-vous ; Vincent Kompany parviendra-t-il à se hisser à la hauteur de l'enjeu ?