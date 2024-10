Au Standard, Ivan Leko a clairement défini sa hiérarchie des tireurs de penalties : "C'est pour ça qu'Eckert Ayensa l'a tiré"

Le Standard avait inscrit ses trois premiers penalties de la saison avant le manqué de Dennis Eckert Ayensa contre Charleroi. De son côté, Ivan Leko a clairement défini sa hiérarchie, et l'attaquant allemand devrait avoir l'occasion de corriger le tir.

Le but de Bosko Sutalo, le deuxième du Standard contre Charleroi, ne fut que le septième des Rouches depuis le début de la saison. Les Liégeois ont toujours du mal à faire la différence de plein jeu, et ce choc wallon l'a, une nouvelle fois, prouvé. Le Matricule 16 a marqué sur un très long ballon de Matthieu Epolo vers Dennis Eckert Ayensa, et sur corner.

Le premier but du Standard sur phase arrêtée, cette saison, si l'on omet les deux penalties inscrits par Soufiane Benjdida et celui d'Andi Zeqiri en début de championnat. Avec la qualité de la patte de Marko Bulat et la taille présente dans l'effectif, il s'agit pourtant d'un axe que le Matricule 16 devrait davantage exploiter.

Revenons-en aux penalties. Le Standard en a eu un, à l'entrée des dix dernières minutes de la rencontre, pour définitivement tuer le match. Dennis Eckert Ayensa l'a tiré, mal, et Kone s'en est emparé.

Ivan Leko a défini la hiérarchie claire des tireurs de penalties du Standard

Mais pourquoi l'attaquant allemand a-t-il tiré alors que Benjdida n'en a pas encore manqué un ? Ivan Leko s'est exprimé très clairement à ce sujet, après la rencontre. "La hiérarchie des tireurs de penalties est claire. D'abord Zeqiri, puis Eckert Ayensa, puis Benjdida. Puisque Zeqiri n'était plus sur la pelouse (il avait justement été remplacé par Benjdida), il est donc logique qu'Eckert Ayensa l'ait tiré" a déclaré Leko.

Dans les prochaines semaines, Dennis Eckert Ayensa pourrait donc recevoir une chance de corriger le tir. De son côté, Benjdida devra attendre que les deux titulaires aient quitté le jeu pour pouvoir le frapper. Et ça, ce n'est pas gagné.