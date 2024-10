Le "virus Skov Olsen" est-il contagieux à Bruges ? "Il choisit ses matchs"

Le Club de Bruges ne s'est pas rassuré à Westerlo. Les Brugeois l'ont emporté 1-2 mais ont concédé pas mal d'occasions, Maxim De Cuyper a même dû jouer les pompiers de service sur la ligne dans le money time. "Il est agréable de constater combien de jeunes Belges étaient alignés au coup d'envoi, même s'il est vrai que le Club était un peu contraint" note tout de même Peter Vandenbempt chez Sporza.

Des jeunes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Les nouveaux venus tels que Chemsdine Talbi et Romeo Vermant ont apporté quelque chose. C'est Raphael Onyedika, l'un des plus expérimentés, qui concentre les critiques : "Il semble avoir contracté le virus Skov Olsen. "Je choisis mes matchs, le Kuipje est un peu trop petit pour moi, je préfère San Siro..." le tacle sévèrement Vandenbempt.

Rappelons tout de même qu'Onyedika a vécu un véritable cauchemar pendant la trêve internationale. Avec l'équipe nationale du Niégria, il a été coincé pendant quinze heures dans un aéroport libyen abandonné, sans réseau, nourriture ou réapprovisionnement d'eau.

Mais de manière générale, il doit tout de même encore apprendre à être plus régulier : "Pendant les Playoffs, il figurait parmi les meilleurs joueurs de la compétition. En Ligue des Champions, il reste solide même avec deux ou trois joueurs sur lui. Mais samedi, il a multiplié les pertes de balle. Je trouve que c'est une attitude peu professionnelle".

Raphael Onyedika's 🇳🇬 match against Borussia Dortmund in the Champions League 👑 pic.twitter.com/xAsiYiUfjf