Son conseil a fait mouche : comment Thibaut Courtois a joué un mauvais tour à Anderlecht lors du dernier mercato

Matte Smets a préféré Genk à Anderlecht cet été. Il a notamment été conseillé par un certain Thibaut Courtois.

La relation entre Matte Smets et Genk a parfois été mouvementée. Le nouveau Diable Rouge a fréquenté le centre du Racing jusqu'à ses 14 ans. Mais il a alors été prié d'aller voir ailleurs.

"Ce n'est pas facile à cet âge d'entendre qu'on n'est pas assez bon", se rappelle-t-il dans De Zondag. "Je me souviens que celui qui était renvoyé serait appelé. Donc si vous n’aviez pas de coup de téléphone, vous étiez autorisé à rester".

Une expérience marquante : "Mon père est entrepreneur et reçoit beaucoup de téléphones, chaque fois que j'entendais son téléphone sonner, j'étais stressé. Quand ma mère est entrée dans la pièce, j’en savais assez".

La délivrance après les doutes

Le coup a été rude, mais Smets a su rebondir à Saint-Trond, jusqu'à revenir à Genk par la grande porte cet été. Non sans quelques interrogations : "Vous voulez d'abord savoir si le club veut de vous aussi, car qu'allez-vous faire si l'entraîneur n'est plus là ? Au final, Genk s’est avéré être l’équipe qui m’a donné le plus de confiance" explique Smets.

Le défenseur de 20 ans n'a pas hésité à aller chercher quelques conseils auprès d'une référence mondialement connue : "Thibaut Courtois m'a également aidé dans mon choix de transfert. Nos mères jouaient autrefois au volley-ball ensemble et je voulais savoir ce qu'il avait vécu ici à cette époque".

Ayant lancé sa carrière à Genk, Courtois lui a vanté les mérites du Racing et l'a conforté dans son choix. De quoi faire définitivement pencher la balance, malgré l'insistance d'Anderlecht.