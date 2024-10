L'arbitre du "Topper" entre Anderlecht et le Club de Bruges est connu !

Dimanche prochain, le RSC Anderlecht se déplacera sur le terrain du Club de Bruges. Un "Topper" bien évidemment très attendu en Belgique.

L'arbitre de cette rencontre a été désigné. Il s'agit de Jesper Vergoote. Il sera assisté de Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen et Bert Verbeke. Arthur Denil sera au VAR.

Une autre rencontre sera à suivre de très près : celle entre l'Antwerp et le Standard, au Bosuil, le dimanche 27 octobre.

C'est Nathan Verboomen qui a été désigné arbitre principal de ce match. Il sera assisté au VAR par Bert Put.

Quelques autres très belles affiches à suivre lors de la 12e journée de Pro League : Union - Cercle et La Gantoise - Genk.

