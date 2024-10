La forme de Charleroi est-elle préocupante ? Cet ancien Diable Rouge donne son avis

Joueur de Charleroi de 1994 à 1999, Philippe Albert réagit à la mauvaise forme des Carolos.

Charleroi est actuellement dans une mauvaise passe ! Les hommes de Rik De Mil n'ont remporté aucun de leurs 4 derniers matchs et pointent à la 11e place du classement, à seulement 3 points de la zone de relégation. Faut-il commencer à s'inquiéter pour les Carolos ? L’ancien Diable Rouge et Carolo, Philippe Albert, s'est exprimé au micro de Le Soir sur la situation des Zèbres.

"Je ne pense pas que les supporters doivent être inquiets, parce qu’ils ont montré des choses positives, dans le contenu, lors de chaque rencontre, hormis l’une d’entre elles. Encore au Standard, ils ont eu la possession de balle, même si cela ne veut pas dire que la victoire sera au bout."

Le natif de Bouillon a confiance en l'entraîneur des Zèbres : "Le problème se situe au niveau offensif, tout le monde l’a vu lors du choc wallon. Heymans était sur un nuage en début de saison, il faudrait qu’un autre prenne le relais. Défensivement, ils viennent aussi d’offrir des cadeaux : le coup franc à Dender et les deux buts au Standard. De Mil va apporter des modifications pour corriger tout ça."

"Il ne faut pas être obnubilé par les chiffres. Vous ne faites pas un partage à Anderlecht et contre Bruges sans qualité. Charleroi est nettement meilleur," déclare le consultant.

Charleroi n'a jamais été aussi dominant ?

Isaac Mbenza a déclaré que le Charleroi actuel était peut-être le plus dominant de l'histoire. Albert a réagi à cette déclaration : "Il n’a pas connu le Charleroi de Robert Waseige, au début des années 90. Je l’ai affronté et je peux vous dire qu’il était dominant, même s’il savait aussi faire le gros dos et repartir en contre-attaque, par moments."

"C’est vrai que le Sporting domine cette saison, Isaac Mbenza n’a pas tort. Mais parfois, j’aurais préféré les voir reculer un peu dans le jeu pour repartir en transition, avec les flèches qu’ils ont sur les flancs, et l’emporter. Dans le football moderne, la domination n’est plus synonyme de victoire," conclut l'ancien joueur.