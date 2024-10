La passe du week-end en Pro League ? "Si c'est De Bruyne qui la fait..."

Genk s'est imposé dans le choc limbourgeois face à Saint-Trond. Tolu Arokodare a marqué et donné un assit, Christopher Bonsu-Baah s'est également mis en évidence.

Genk a confirmé son statut de leader de Pro League dimanche dernier en battant Saint-Trond dans le choc limbourgeois.

Les Genkois ont pu compter sur un Tolu Arokodare décisif, qui a d'abord marqué le 1-0 puis donné l'assist du 3-1 pour El Ouhadi.

Hendrik Van Crombrugge, coéquipier d'Arokodare à Genk, s'est montré très élogieux envers lui sur le plateau d'Extra Time.

"Il a beaucoup progressé physiquement et dans le jeu", a déclaré Van Crombrugge. "C'est aussi le mérite de notre équipe technique, qui a beaucoup travaillé avec lui."

Si l'attaquant nigérian est désormais meilleur buteur de Pro League avec 7 buts au compteur, il a également été parfaitement servi par son compatriote Bonsu-Baah sur le 1-0.

"Un ballon fantastique", s'est extasié Hein Vanhaezebrouck, également présent sur le plateau. "Quand Kevin De Bruyne joue ce ballon, on se dit 'wow' et on le montre dix fois."