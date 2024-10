Inquiétude autour de Jérémy Doku avant le prochain match de Manchester City en Ligue des Champions

Jérémy Doku ne s'est pas présenté à l'entraînement à la veille du match des Sky Blues contre le Sparta Prague en Ligue des Champions.

Ce mercredi soir, Manchester City affrontera le Sparta Prague lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Les Citizens ont actuellement 4 points au classement de la plus prestigieuse des compétitions, une victoire face au club tchèque est donc importante.

Plus tôt dans la journée, Pep Guardiola expliquait que Kevin De Bruyne n'est pas encore prêt et qu'il sera donc forfait pour cette rencontre. Le Belge se concentre sur sa remise en forme et était tout de même à l'entraînement. Mais un autre joueur belge manquait à l'appel...

En effet, Jérémy Doku était absent de l'entraînement des Sky Blues ce mardi. La raison de son absence n'est pas encore connue, mais cette information inquiète les fans du Diable Rouge.

De nombreux absents ?

Jack Grealish n’a également pas pris part à la séance, tandis que Kyle Walker, toujours en convalescence après un problème au genou, n’a pas rejoint le groupe. Les absences commencent donc à s'accumuler du côté de Manchester City.

Cela doit forcément inquiéter Pep Guardiola, qui insistait sur l'importance d'avoir un groupe en forme physiquement en conférence de presse. C'est donc une équipe avec plusieurs absents qui devra affronter le Sparta Prague.