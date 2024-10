Jonathan Lardot s'exprime sur l'une des phases polémiques du weekend : "Ce n'est pas une situation courante"

Le weekend de Pro League n'a pas accouché de grosses querelles arbitrales. Mais une phase a tout de même suscité des questions à Westerlo - Club de Bruges.

La victoire du Club de Bruges a quelque peu fait passer l'action sous silence. Mais lorsque Romeo Vermant s'est écroulé dans le rectangle quelques instants après avoir vu son tir repoussé par Sinan Bolat, plusieurs observateurs ont estimé que le Club aurait dû bénéficier dans un penalty. Car dans la continuité de son arrêt, Bolat semble empêcher Vermant d'aller au ballon en l'accrochant au niveau des jambes.

Le VAR n'a finalement pas appelé l'arbitre à venir revoir les images. Dans Under Review, Jonathan Lardot, directeur technique du département arbitrage professionnel, revient sur cette phase.

"C'est une décision compliquée. C'est une phase qui n'arrive pas souvent. On voit effectivement un contact entre les jambes de Vermant et Bolat, la question est de savoir qui a provoqué ce contact" commence-t-il.

Toutes les parties de jambes en l'air ne sont pas fautives

L'ancien arbitre a tout de même son avis sur la question : "On voit que Vermant se jette entre les jambes de Bolat. Oui, Sinan Bolat lève la jambe. Certains diront qu'il fait ça pour faire tomber l'attaquant, d'autres diront qu'il veut se relever pour jouer le ballon. On voit qu'il regarde le ballon et non l'attaquant. C’est pourquoi nous pensons que ce n’est pas intentionnel".

Cela dit, siffler penalty n'aurait pas non plus été une erreur : "Si l'arbitre Nicolas Laforge l'avait accordé, le VAR ne serait pas intervenu. Maintenant, il n'a pas sifflé et pour les raisons évoquées, le manque de clarté et l'interprétation possible, la non-intervention est également justifiée".