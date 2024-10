Bruges rêve d'un exploit à Milan, et l'a déjà fait... face à trois Ballons d'Or et plusieurs champions du monde !

Les supporters du Club de Bruges se rappellent probablement très bien du dernier AC Milan - FC Bruges, le... 22 octobre 2003. Les Blauw & Zwart avaient été battre ce qu'on peut clairement appeler une dream team milanaise !

Ce soir, le Club de Bruges se déplace sans vraie pression sur les épaules à San Siro. La victoire des Gazelles à Sturm Graz a remis les pendules à l'heure, et tout point pris face au deuxième gros test (après Dortmund) dans cette Ligue des Champions new look sera du bonus.

Pourtant, l'équipe de Milan que le FC Bruges défiera ce soir (18h45) est autrement moins sexy, sur papier, que celle qui a accueilli les Blauw & Zwart à l'époque. C'était, comme ce soir (est-ce un signe ?), un 22 octobre, en 2003. Et le Club avait été chercher une victoire de prestige, 0-1, face à des Lombards de gala.

Un Milan monstrueux

Jugez plutôt : dans le 11 de base qui débutait face à Bruges à l'époque, on trouvait trois récents champions du monde en 2002 - Dida, Cafù et Kaka ; sur le banc, un quatrième champion brésilien ne monterait pas au jeu - Rivaldo, légèrement blessé ce soir-là. Un Rivaldo également Ballon d'Or en 1999 ; ce prestigieux trophée serait remporté en 2004 par un autre titulaire milanais, l'incroyable Andriy Shevchenko, et par Kakà en 2007 - à une époque où soulever le Ballon d'Or signifiait encore quelque chose.

Et le reste de l'équipe ? Trois d'entre eux - Nesta, Pirlo, Inzaghi - soulèveraient la Coupe du Monde en 2006, ce qui porte le total à 7 champions du monde et trois Ballons d'Or dans le groupe qui affrontait Bruges ce soir-là. Le tout sans citer des artistes tels que Clarence Seedorf (titulaire) ou Fernando Redondo et Rui Costa (sur le banc). Une folie.

© photonews

Tout ce beau monde, champion d'Europe en titre faut-il le préciser, et dirigé par Carlo Ancelotti, allait pourtant s'incliner sur un petit but signé Andres Mendoza à la 33e minute. À la base de l'action, une sortie de défense de Philippe Clément et une passe décisive de Ivan Gvozdenovic.

Et pour "tenir la baraque" dans l'enfer de San Siro, des patrons désormais actifs de l'autre côté du miroir tels que Timmy Simons, Gert Verheyen ou encore Olivier De Cock (actuellement l'entraîneur adjoint de Knokke, en D1 VV !). S'il y a bien une chose que Bruges, depuis, a gardé dans son ADN, c'est d'aligner des joueurs du cru : les Spileers, De Cuyper, Vanaken, Vermant ou Seys auront à coeur de jouer eux aussi un mauvais tour aux stars milanaises qui, elles, n'ont clairement plus le lustre d'antan.