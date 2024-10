L'AC Milan se méfie particulièrement d'un joueur du Club de Bruges : "Il n'est pas le plus régulier, mais..."

Le Club Bruges affrontera l'AC Milan à San Siro ce mardi soir. La Gazetta dello Sport a passé en revue le club belge.

Cela fait longtemps que le Club de Bruges et l'AC Milan se sont affrontés. Le Club de Bruges s'est en effet imposé...il y a 21 ans face aux Milanais.

"Nous sommes invaincus ici depuis 21 ans, nous voulons poursuivre cette tendance", a déclaré un Nicky Hayen souriant, la veille du match.

Les médias italiens pensent également que le Club de Bruges est un solide adversaire. La Gazetta dello Sport s'est penchée sur le cas brugeois. "Le joueur brugeois le plus connu, pour 90 % des supporters, est Simon Mignolet. Il a été gardien de but à Liverpool pendant six ans et titulaire en équipe nationale, tant que Courtois était encore humain", peut-on y lire.

"Puis vous avez les deux joueurs au milieu, Onyedika et Vanaken. Aujourd'hui, ils dépendent d'Onyedika. Il n'est pas le joueur le plus constant, mais s'il joue bien, est le guide l'équipe."

"Contre Dortmund, il était excellent et Nuri Sahin, l'entraîneur du club allemand, a déclaré : 'Nous savions à quel point il était fort, mais nous n'avons pas pu l'arrêter.' Pas mal. Vanaken est le capitaine, la garantie, le symbole du club, avec des chiffres à deux chiffres pour les buts pendant six ans consécutifs", conclut le média italien.