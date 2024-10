Thibaut Courtois revient sur un sujet sensible : "Je respecte son opinion, mais..."

Il y a quelques semaines, le derby madrilène a été interrompu après que Thibaut Courtois ait été visé par divers objets lancés par le public. Le sujet reste encore sensible.

Le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund ce mardi en Ligue des Champions. La veille du match, l'entraîneur Carlo Ancelotti et Thibaut Courtois ont parlé à la presse.

Le gardien a notamment été questionné sur le derby madrilène, lors duquel de nombreux projectiles ont été lancées depuis le public vers Courtois, ce qui a provoqué l'arrêt momentané de la rencontre.

"Le plus important est qu'il n'y ait pas de violence. Je n'ai aucun problème avec la rivalité ou ceux qui encouragent et créent l'ambiance. J'adore cette atmosphère, elle me donne de l'adrénaline et me motive à bien jouer. Mais il doit toujours y avoir du respect", a déclaré Courtois.

"Parfois, il y a un jeu entre les fans et les joueurs. Ils peuvent crier ou chanter et il peut y avoir une petite réaction lorsque l'équipe marque un but. Mais il ne doit jamais y avoir de violence. J'ai souvent été confronté à de telles situations en Belgique. Ceux qui veulent causer des dégâts doivent être éliminés."

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, a déjà déclaré qu'il pense en partie que c'est de la faute de Courtois, car il a provoqué. "Je respecte son opinion, mais je ne la partage pas. Nous avons une autre idée de ce qu'est la provocation. Et je n'ajouterai rien de plus."