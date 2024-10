Il est toujours sous contrat à Milan : la "fin" de carrière pourrie de Divock Origi

Mais où est Divock Origi ? L'attaquant belge est au fond du trou à l'AC Milan, à des années-lumière du noyau A, et n'a pas décroché de transfert cet été.

Le dernier match officiel de Divock Origi (29 ans) date d'avril dernier. C'était sous le maillot de Nottingham Forest, face à Everton. Les dernières minutes d'un prêt calamiteux en Premier League, où il espérait certainement retrouver les sensations qui avaient fait de lui un héros à Liverpool.

En manque de confiance, d'envie, arrivé à Nottingham sans grand enthousiasme autour de sa personne et dans une équipe qui ne jouait pas autour de ses qualités, Origi avait été qualifié par certains analystes comme le "pire transfert de la saison". Malheureusement, c'est aussi ce qui se disait de lui après sa signature à Milan.

Gratuit, mais avec un gros salaire

Divock Origi était arrivé gratuit de Liverpool, mais signait à l'époque pour un sacré salaire jusqu'en 2026. L'un des transferts made in Paolo Maldini qui coûteront cher à la légende italienne : entre lui et le flop à 35 millions d'euros Charles De Ketelaere, la Belgique aura au moins en partie été à l'origine de l'éviction du directeur sportif lombard à l'époque.

Car depuis sa signature, Origi n'a été que l'ombre de lui-même. Deux buts en 36 matchs pour les Rossoneri. Comme si, une fois quitté Liverpool où il s'était contenté d'un rôle de joker culte et accepté sans rechigner, le Diable Rouge avait du mal à assumer un rôle un peu plus important. Le supersub n'était plus capable d'être autre chose, et c'était au final assez prévisible. Privé de cette aura qu'il avait auprès des supporters des Reds, la magie n'opérait plus.

Divock Origi n'est-il pas en bonne partie responsable de cette situation ? S'il marquait toujours ses petits goals de ci de là à Anfield, l'ancienne pépite de Lille avait arrêté de progresser depuis longtemps. Comme s'il se suffisait de son rôle de remplaçant, sans chercher à devenir plus. En sélection, sa nonchalance et sa stagnation se voyaient depuis longtemps : ses trois seuls buts en Diable Rouge datent... de l'ère Wilmots. Une catastrophe.

Origi peut-il sortir du trou ?

Cet été, Milan a tout tenté pour se débarrasser de celui qui touche 5,12 millions d'euros par an - l'un des plus gros salaires d'Italie ! Le club lombard était prêt à le laisser partir gratuitement, et l'a en attendant relégué dans le noyau du Milan Futuro, où il n'est même pas entré en action.

Problème : même gratuit, personne n'en a voulu. Aucun club belge, par exemple, ne peut se permettre une telle masse salariale (même s'il acceptait de diviser son salaire par deux ou trois, et rien n'indique qu'il le ferait, Origi resterait très cher) sans garantie de buts - et cela fait de longues années qu'il n'en est pas une. L'Arabie Saoudite peut se permettre mieux. La MLS était une piste qui ne s'est pas concrétisée. Et maintenant, avec 6 mois au moins de plus sans jouer, les choses n'iront pas en s'améliorant. La carrière de l'ancien grand espoir du football belge est dans une impasse...