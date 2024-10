Suspendu contre le Standard ? Le maître à jouer de Saint-Trond dans de sales draps après ses insultes à l'arbitre

Saint-Trond a fini à neuf lors du derby limbourgeois. C'est surtout Billal Brahimi qui doit craindre une suspension.

Là où Shogo Taniguchi s'en sort avec un match avec sursis pour son carton rouge face à Genk, Billal Brahimi est dans le viseur du Parquet fédéral après ses insultes à l'arbitre relate le journal Le Soir.

"Vous les arbitres, vous êtes de la merde !" aurait-il asséné au quatrième arbitre Wesli De Cremer suite à sa deuxième carte jaune dans le temps additionnel. Lawrence Visser n'a pas laissé passer cela et l'a épinglé dans son rapport.

Des propos inacceptables

Le Parquet requiert deux matchs de suspension et un autre avec sursis pour Brahimi : "Les propos du joueur sont inacceptables. Le langage utilisé envers l’arbitre est extrêmement inapproprié et insultant, et n’a pas sa place dans notre football".

L'Algérien risque également une amende de 2500 euros (500 pour Taniguchi). Reste à savoir si Saint-Trond acceptera la sanction ou si le club portera l'affaire devant le Comité disciplinaire.

C'est en tout cas un coup dur pour les Canaris : depuis son arrivée en prêt en provenance de Nice, l'Algérien est le maître à jouer de l'équipe. Il pourrait donc manquer la réception de Westerlo le weekend prochain et le déplacement au Standard.