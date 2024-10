🎥 Auteur d'un joli geste, Zeno Debast est décisif en Ligue des Champions

Zeno Debast a une nouvelle fois été décisif en Ligue des Champions. Le défenseur a été l'auteur d'un joli geste.

Ce mardi, Sturm Graz affrontait le Sporting Portugal en Ligue des Champions. L'occasion pour les supporters belges de voir Zeno Debast à l'œuvre.

Titulaire, le Diable Rouge a été décisif lors de cette rencontre. En effet, après avoir récupéré la balle, il a lancé un superbe ballon de l'extérieur du pied à Viktor Gyökeres, qui a planté le deuxième but portugais face au club autrichien.

Le joueur belge semble de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle équipe. Il s'intègre peu à peu au collectif. C'est la 2e fois qu'il était décisif en Ligue des Champions cette saison. Il avait également inscrit un magnifique but lors de la première journée face au LOSC.

Le Belge a finalement été remplacé à la 72e minute de jeu par Jerry St. Juste. Debast affrontera le Famalicão ce week-end avec le Sporting et espère bien enchaîner avec une bonne prestation.