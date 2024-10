La défense du Standard, un mur troué : Ivan Leko va (encore) s'arracher les cheveux

Le Standard a engrangé des points en début de saison grâce surtout à une défense de fer. Mais alors que les blessures s'enchaînent, Ivan Leko ne saura pas faire de miracles.

Le chiffre fait rêver : 9 buts encaissés, soit la deuxième meilleure défense de Belgique derrière l'Antwerp, 2e, et l'Union Saint-Gilloise, 10e. Des statistiques d'équipe qui joue le top 6, tout simplement, à moins bien sûr de voir le verre à moitié-vide et les chiffres offensifs du Standard, pire (!) attaque de Belgique même en ayant marqué deux fois ce week-end.

C'est un fait : sans des chiffres défensifs hallucinants, ce Standard jouerait très probablement pour ne pas descendre en ce moment, mais grâce à une défense et un collectif hyper performants, les Rouches sont actuellement neuvièmes, à deux points du top 6. Problème : ce mur commence à manquer de briques.

La très mauvaise nouvelle, qui vient de tomber, de l'absence longue durée de Nathan Ngoy n'est que le dernier coup dur pour Ivan Leko, qui n'a pas pu compter sur tous ses titulaires une seule fois pendant une longue période de temps cette saison. Ngoy, s'il est fit et en forme, est incontournable, mais le voilà out pour 4 à 6 mois après avoir pu être titulaire 3 fois seulement cette saison.

© photonews

La défense du Standard, un puzzle permanent

Marlon Fossey, lui aussi, est l'arrière droit titulaire de Leko, qui n'en fait pas mystère dans ses conférences de presse... mais l'Américain enchaîne les petits pépins, et n'a encore pu que monter au jeu lors du choc wallon. David Bates, vrai pilier des Rouches (et seul transfert payant !) a connu quelques gênes le mois passé et reste fragile, mais Leko ne peut que difficilement s'en passer à court terme... même si cela implique le risque de le perdre à moyen ou long terme.

Bref : Hautekiet et Sutalo sont les deux seuls défenseurs centraux dont la situation n'est pas entourée de points d'interrogation, et pourtant Ibe Hautekiet n'était à l'origine pas considéré comme un incontournable au club. Il l'est désormais, par la force des choses. Quant à Lucas Noubi, on sait qu'Ivan Leko n'en est pas le plus grand fan, au point même, quand il veut faire nombre, de lui préférer un Daan Dierckx méritant, mais dont tout le monde à Sclessin sait qu'il a un plafond plus bas.

Le mercato amènera peut-être des solutions à court terme : la blessure de Nathan Ngoy implique qu'un remplaçant devrait plus que probablement débarquer au Standard. Mais on le sait, les profils hivernaux sont généralement ceux de joueurs en manque de rythme, pas nécessairement de leaders potentiels. Heureusement pour Leko, Mathieu Epolo, qui a connu un passage à vide après ses débuts brillants, reste en confiance et ne fera probablement que grandir dans son rôle de n°1. Mais si la défense venait à avoir un besoin soudain d'expérience, un certain Arnaud Bodart resterait certainement prêt à ressurgir...