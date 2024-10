Bruges sera poussé par une force supplémentaire à Milan : "Ça apporte encore plus de feu dans le groupe"

Pas moins de 4 000 supporters du Club de Bruges se rendent en Italie pour le match de Ligue des Champions contre l'AC Milan. Au sein du club brugeois, il s'agit d'une nouvelle qui ravit énormément.

Le Club de Bruges s'est entraîné pour la première fois à San Siro, lundi soir. Quelques minutes plus tôt, l'entraîneur Nicky Hayen et Ardon Jashari se sont présentés, en conférence de presse.

Un sujet qui ne pouvait être ignoré est la présence nombreuse des supporters brugeois. Ils seront 4.000 à envahir le parcage visiteurs ce mardi soir, un sacré nombre.

"Bien sûr, cela apporte plus de feu encore dans le groupe de joueurs", répondait clairement Jashari. "C'est vraiment génial de voir les supporters aussi présents à domicile, mais aussi à l'extérieur"

Le week-end dernier, le Club a remporté une victoire 1-2 sur la pelouse de Westerlo avec un parcage visiteurs aussi très bien rempli. "Contre Westerlo, nous avions l'impression d'être à domicile. Nous voulons vraiment les rendre fiers. Ils sont toujours notre 12e homme, c'est incroyable".

Au total, environ 50 000 supporters sont attendus au stade de l'AC Milan, qui ne sera donc pas réellement complet. Les Rossoneri traversent actuellement une période plus difficile, essayent de relever la tête en championnat, mais n'ont déjà plus le droit à l'erreur en Ligue des Champions après les deux premières défaites face au Bayer Leverkusen et Liverpool.