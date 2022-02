Une Serie A décentralisée aux Etats-Unis pendant la Coupe du monde ?

Le projet a été évoqué par la ligue italienne.

La ligue italienne aurait comme projet d'organiser une compétition aux Etats-Unis entre les 20 clubs de Serie A entre novembre et décembre 2022, pendant la Coupe du monde au Qatar. L'administrateur délégué de la Lega Serie A, Luigi de Servio, a déclaré cela à l'agence Reuters.

Il a donné quelques précisions quant à ce projet de tournoi : ce dernier débuterait une semaine avant le début du mondial, y participeraient tous les joueurs du championnat qui se seront pas repris avec leurs équipes nationales au Qatar, et les matchs ne seraient pas disputés aux mêmes heures que ceux du mondial.

Ce projet aurait pour but de maintenir les joueurs dans leur état de forme durant ce mois de trêve internationale, mais aussi et surtout de tisser des liens commerciaux avec le football nord-américain. De Servio a précisé que ce projet était encore mis sous étude et que les accords tant de l'UEFA que de la FIFA mais aussi des fédérations et ligues locales et de la CONCACAF seront nécessaires.