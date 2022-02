Le Betis s'impose face à Majorque et s'écarte de la menace du Barça

Les Sévillans s'accrochent à la 3e place de Liga.

Le FC Barcelone ayant gagné plus tôt ce dimanche face à Valence (1-4), le Betis Séville se devait de gagner face à Majorque pour ne pas mettre en danger sa 3e place.

Les hommes de Manuel Pellegrini ont assuré le coup et se sont imposés, mais ce ne fut pas tâche aisée. Alex Moreno a ouvert le score à la 25e, mais le joueur prêté par la Lazio de Rome Vedat Muriqi a égalisé à l'entame du dernier quart d'heure (75e). A la 83e et Willian José a marqué sur pénalty et offert la victoire aux Verdiblancos.

Le Betis reprend quatre points d'avance sur le Barça. Majorque est 16e et stoppe sa série de deux victoires.