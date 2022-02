Claudio Caçapa prêt à devenir entraîneur principal

Membre du staff technique de l'Olympique Lyonnais depuis 2016, l'ancien défenseur est prêt à prendre du galon.

Claudio Caçapa est prêt à passer un cap. L’adjoint de Peter Bosz aimerait devenir entraîneur principal en Ligue 1.

"On parle beaucoup avec Peter. On parle foot, c’est magnifique. Je suis content avec mon poste", a confié le Brésilien au quotidien Le Progrès. "Sur ces 6 années, j’ai appris beaucoup, j’ai progressé, je me sens prêt à prendre en mains une équipe de L1, que ce soit à l’OL ou ailleurs."

