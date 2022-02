Marc Degryse : "Wouter Vrancken mérite de recevoir sa chance au sein d'un club du top"

Pour Marc Degryse, Wouter Vrancken est plus que sous-estimé en tant qu'entraîneur dans notre pays.

Marc Degryse a fait les comptes concernant Wouter Vrancken: champion en D1B, une Coupe de Belgique, deux fois sixième en D1A et maintenant une belle cinquième place. "Il mérite une chance au sommet", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Pourquoi le Standard, La Gantoise, le Racing Genk ou même le Club de Bruges.. hésitent-ils ? Si vous regardez purement ses performances et ses chiffres, Vrancken s'en sort très bien. Et il est incompréhensible qu'il n'ait pas encore eu l'opportunité d'entraîner une grande équipe belge."

Le coach du KV Malines était dans le viseur de Genk ces dernières saisons. "Pourquoi n'ont-ils pas insisté, alors qu'ils cherchaient un successeur à Mazzu et qu'il était sur leur liste ? Car depuis le départ de Clement, il y a de l'instabilité : Mazzu, Wolf, Thorup, Van den Brom, et maintenant Storck. Qu'est-ce que cela leur a coûté ? Genk aurait pu s'épargner certains licenciements d'entraîneurs, car je suis convaincu que Vrancken aurait été le coach qu'il leur fallait."