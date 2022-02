Leicester prolonge un grand espoir

Leicester City vient d'annoncer la prolongation de contrat de James Justin (24 ans, 6 matchs cette saison), et ce le jour de son anniversaire. Il a prolongé avec les Foxes jusque 2026.

International anglais U21, le défenseur était arrivé en 2019 de Luton Town pour 6,7 millions d'euros. Il a déjà disputé 54 matchs pour Leicester, pour 4 buts et 4 assists.

#Justin2026@jamesjustin98 has signed a new long-term contract with the Foxes 💪‍ 🔵