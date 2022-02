Oleksandr Zinchenko réagit à la situation en Ukraine

Le défenseur de Manchester City a posté un message sur les réseaux sociaux.

Oleksandr Zinchenko (25 ans), international ukrainien à 48 reprises et capitaine lors du dernier Euro, a tenu à s'exprimer sur la situation géopolitique actuelle entre son pays et la Russie.

Il a posté un message sur son compte Instagram, exprimant son amour pour sa patrie :

"Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays. Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion. Sur la photo, mon pays. Le pays où je suis né et où j'ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas! Gloire à l'Ukraine."