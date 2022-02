Premier League : Burnley surprend Tottenham, Crystal Palace, sans Benteke, se joue de Watford

Des rencontres d'alignement se jouaient ce mercredi en Premier League.

Après sa victoire spectaculaire contre Manchester City ce week-end (2-3), Tottenham est retombé dans ses travers. En déplacement du côté de Burnley, les Spurs se sont inclinés 1-0. Ben Mee fut l'unique buteur de la rencontre à la 71e.

Dans un même temps, Crystal Palace a déroulé du côté de Watford en s'imposant 1-4. Mateta (15e), Gallagher (42e) et Zaha par deux fois (85e et 90e) furent les buteurs pour Palace. Sissoko s'était chargé d'égaliser pour Watford à la 18e. Côté belge, Benteke et Kabasele sont restés sur le banc.

Au classement, Tottenham stagne à la 8e place. De son côté, Crystal Palace est désormais 11e avec 29 unités.