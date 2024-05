La Gantoise veut sortir le chéquier pour un attaquant ciblé...par le Bayern de Munich

Cet hiver, La Gantoise a laissé partir plusieurs joueurs à vocation offensive très importants : Emmanuel Gift Orban, Malick Fofana et Hugo Cuypers.

Ces plusieurs départs, non compensés par l'arrivée d'autres joueurs, ont mené à une grosse baisse de régime de la part des Gantois. Alors considérés comme de prétendants sérieux au titre de champion, ils ont même échoué à se qualifier pour les Champions Play-offs.

Cet été, La Gantoise voudra se renforcer en attaque. Premier profil ciblé, celui d'Andri Gudjohnsen. Le fils d'Eidur et petit-fils d'Arnor évolue actuellement à Lyngby et est le meilleur buteur du championnat danois.

Mais un autre nom a été révélé ce jeudi par le journaliste belge Sacha Tavolieri : celui d'Armindo Sieb. Sieb est un attaquant de 21 ans évoluant à Greuther Furth, en 2. Bundesliga. Cette saison, il a marqué 13 buts et donné 3 assists.

Sieb est un joueur passé par le Bayern de Munich. Les Buffalos seraient très intéressés et pourraient même signer les deux joueurs précités, car complémentaires. Sieb devrait coûter entre 3 et 4 millions d'euros. Le Bayern a une clause de rachat pour Sieb.

🇩🇪 Armindo Sieb, one of the strikers on the radar of #KAAGent for this summer alongside Gudjohnsen. Details here. #Bundesliga #JPL pic.twitter.com/SfxfzcmJ4u