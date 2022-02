Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, banni du Royaume-Uni suite à ses relations avec Poutine

Le conflit Russie-Ukraine impacte même certains acteurs du monde du football.

Roman Abramovich n'est plus le bienvenu au Royaume-Uni. Le propriétaire de Chelsea n'est plus autorisé à mettre un pied en Angleterre selon The Sun. Depuis la déclaration de guerre lancée par Vladimir Poutine en Ukraine, l'Europe a décidé de prendre des sanctions fortes.

Le premier ministe britannique Boris Johnson a notamment interdit à plusieurs puissants hommes affaires russes de rejoindre le pays. C'est notamment le cas pour Abramovich qui entretiendrait des relations amicales avec Poutine.