Roman Abramovich fait ses adieux : "Chelsea a été le privilège de toute une vie"

L'attaque de l'Ukraine continue d'avoir des conséquences dans tout les domaines, y compris le football, pour les Russes.

Les rumeurs selon lesquelles Roman Abramovich aurait mis le club de Chelsea en vente, ont été confirmées par une déclaration du milliardaire russe sur le site internet du club : "J'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club. Dans la situation actuelle, j'ai donc décidé de vendre le club, car je crois que c'est le mieux pour le club, les fans, les employés et aussi les sponsors et partenaires du club", évoquait Roman Abramovich.

Ce dernier a également indiqué qu'il prendrait son temps pour la vente et qu'il ne réclamerait pas le remboursement des milliards qu'il a investis ces dernières années : "Pour moi, il n'a jamais été question de business ou d'argent, mais de pure passion pour le jeu et pour le club. J'ai également demandé à mon équipe de mettre en place une organisation caritative qui soutiendra toutes les victimes de la guerre en Ukraine."

"J'espère que je pourrai me rendre à Stamford Bridge une dernière fois pour vous dire au revoir à tous en personne. Ce fut le privilège de toute une vie de faire partie de Chelsea et je suis fier de tout ce que nous avons réalisé. Le Chelsea Football Club et ses supporters seront toujours dans mon cœur."

Ainsi, après dix-neuf ans, Abramovitch et Chelsea se disent au revoir. L'oligarque russe avait pris le contrôle du club en 2003 et a fait de Chelsea un poids lourd au sommet de l'Europe, avec deux victoires en Ligue des champions à la clé.