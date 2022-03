🎥 La belle ambiance mise par les supporters du RSCA avant le match

Le Lotto Park était en feu ce jeudi soir.

Aux abords du stade tout d'abord, les joueurs du RSC Anderlecht ont eu droit à un très bel accueil de la part de leur public avant la demi-finale. Et le Lotto Park avait ensuite sorti le grand jeu avec pyrotechnie et tifos, en plus de chants durant toute la rencontre, notamment à l'honneur de Vincent Kompany mais aussi Bogdan Mykhaylichenko, acclamé à son entrée au jeu.