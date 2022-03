Eupen a des regrets : "On aurait dû mettre plus de pressing ..."

L'AS Eupen n'est pas parvenue à embêter Anderlecht bien longtemps, malgré une égalisation un peu sortie de nulle part.

Le jeune Teddy Alloh (20 ans) était l'un des Eupenois les plus mouvants, mais a souvent été pris dans le dos par Amir Murillo, créant des espaces et se montrant à la peine face aux déplacements du RSCA. "On est tombé sur une grosse équipe d'Anderlecht, c'est décevant. Il aurait peut-être fallu les presser plus haut", reconnaît le latéral. "Cela aurait pu changer les choses, ça et un peu plus d'agressivité".

Eupen a pris le 3-1 très tôt en seconde période. "Ca a fait mal, mais on a eu une belle réaction dans la foulée, on a tenté de presser mais le but n'est pas tombé", regrette Alloh. "Les buts sur corner ? C'est un souci de marquage, c'est tout. Mais on ne peut pas s'en prendre qu'à nous-mêmes, Anderlecht a joué un excellent match aussi, leur pressing nous a étouffés, a coupé les trajectoires".

Loin d'être sauvés, les Pandas vont désormais devoir se focaliser sur l'opération maintien. "Coupe et championnat, ce sont deux compétitions bien distinctes dans nos têtes, on ne s'en fait pas. Le bouton sera tourné dès dimanche, c'est à domicile. On ne s'en fait pas", affirme Teddy Alloh, qui n'a pas vécu le parcours de son équipe en Coupe, étant arrivé cet hiver du PSG, mais reste positif : "Eupen a réalisé un bon parcours, ce n'était pas facile d'arriver jusque là. Malgré la déception, nous restons fiers".