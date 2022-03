🎥 Serie A : la Roma remporte le choc face à l'Atalanta

L'affiche était belle au Stadio Olimpico entre l'AS Roma et l'Atalanta, à l'occasion de la 28eme journée de Serie A.

En course pour l'Europe, Atalanta (5e) et AS Roma (6e) se retrouvaient dans la capitale.

Un choc qui a vu la Louve l'emporter sur le plus petit écart, grâce à Tammy Abraham (32e) auteur de l'unique but de la rencontre. Les deux formations terminaient à dix suite aux seconds jaunes de De Roon (90e+3) puis Mkhitaryan (90e+6), des expulsions sans conséquence sur le jeu.

Invaincue depuis sept rencontres, la Roma enchaîne une seconde victoire de suite et revient à la hauteur de son adversaire du jour au classement.

L'Udinese recevait la Sampdoria un peu plus tôt, et a fait la différence en première période. Deulofeu (3e) ouvrait très rapidement le score suivi par Udogie moins de dix minutes plus tard. La Sampdoria réduisait l'écart dans la foulée par Caputo (13e). Mais le score ne bougeait plus, et l'Udinese se donne un peu d'air en bas de tableau laissant son adversaire du jour à quatre points de la zone rouge.