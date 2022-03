Andy Delort renverse le PSG à la dernière minute

Il s'agit de la deuxième défaite en trois rencontres pour le PSG en Ligue 1.

Malgré une victoire acquise dans les derniers instants face au Real Madrid en Ligue des Champions, le PSG traverse une période difficile. Face à Nice, troisième du championnat, les Parisiens se sont inclinés dans les tous derniers instants de la rencontre. Au terme d'un match disputé, Andy Delort est très bien servi par Calvin Stengs au second poteau et envoie un véritable boulet de canon dans le but de Keylor Navas. L'attaquant algérien, qui n'avait plus marqué depuis le 9 janvier dernier, inscrit son septième but de la saison en championnat, son neuvième toutes compétitions confondues. En toute fin de rencontre, Nice obtient un penalty suite à une faute de Mauro Icardi, mais le VAR change la décision en un coup-franc. Suite à ce succès, Nice reprend provisoirement la deuxième place à l'Olympique de Marseille, treize points derrière le PSG. Il s'agit de la première victoire de Nice en cinq ans face aux Parisiens.