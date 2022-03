Lommel dispose du Lierse et creuse l'écart avec Virton

Grâce à cette victoire, Lommel revient à deux points du Lierse.

Dans cet affrontement du bas de tableau en D1B, Lommel s'est imposé sur la pelouse du Lierse, 0-1. Au terme d'une rencontre disputée, c'est Theo Pierrot qui a donné la victoire aux visiteurs à une vingtaine de minutes du terme. Le milieu de terrain prêté par Seraing inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. En bout du temps additionnel, Lommel a doublé la mise via Bryan Smeets, qui marque lui aussi son premier but depuis son arrivée du Sparta Rotterdam cet hiver.

Grâce à ce succès, Lommel, avant-dernier, revient à deux points de son adversaire du jour, et compte désormais dix points d'avance sur Virton.