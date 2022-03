Ralf Rangnick s'explique sur l'absence de Cristiano Ronaldo

C'était la surprise lors de la sortie des compositions du derby de Manchester: Cristiano Ronaldo ne figurait pas sur la feuille de match.

C'était la grosse incertitude de ce dimanche après-midi: Cristiano Ronaldo figurerait-il sur la feuille de match du derby de Manchester? Et la réponse survenue sur le coup de 16h30 fut négative. En conférence de presse d'après-match, Ralf Rangnick a évoqué un pépin à la hanche pour justifier l'absence de l'attaquant portugais. "Nous avons deux cas de Covid avec Rafa (Raphaël Varane) et Luke (Shaw), et Cristiano a encore des problèmes à la hanche depuis vendredi», a-t-il expliqué au micro de Sky Sports.

Si en ce début d'après-midi, des rumeurs de mésentente entre Ralf Rangnick et Cristiano Ronaldo sont sorties, il n'en serait rien selon l'entraineur des Red Devils. Réponse dans les prochaines semaines donc.